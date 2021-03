Nuova interrogazione parlamentare della deputata Torto (M5s) sulla carenza di personale nel carcere di Pescara

La deputata ha chiesto chiarimenti e quali interventi intende avviare il Governo per risolvere il problema della grave carenza di personale denunciato dal vicepresidente del consiglio regionale Pettinari

La deputata abruzzese del M5s Daniela Torto ha inviato un'interrogazione parlamentare al ministro della giustizia Cartabia per chiedere chiarimenti e conoscere quali azioni saranno messe in campo per risolvere il grave problema della carenza di personale nel carcere di Pescara.

La parlamentare riprende la denuncia del vicepresidente del consiglio regionale Pettinari che ha scritto una lettera proprio al ministro per lanciare un appello affinchè si possa intervenire subito rendendo più vivibile la casa circondariale di Pescara recuperando dignità sia per i detenuti che per il personale della polizia penitenziaria: