Interrogazione parlamentare di Fratoianni (Si) sui vaccini in Abruzzo: "Ritardi e nessuna certezza dalla giunta Marsilio"

Un'interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni sul piano vaccinale in Abruzzo e sui ritardi per la somministrazione delle dosi. A presentarla è il segretario nazionale di Sinistra Italiana Fratoianni, che parla di una situazione delicata nella nostra regione a causa della gestione del centrodestra regionale che fino ad ora si è dimostrata disastrosa, e dunque chiede un intervento forte del Governo per tutelare gli abruzzesi:

Ad oggi, come peraltro ammesso dall'assessore regionale alla salute in risposta ad una interrogazione in consiglio regionale, non esiste alcun piano vaccinale regionale definito (sarebbe ancora in fase di scrittura) e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo non vi è traccia di indicazioni chiare su quanto personale sanitario verrà impiegato per la somministrazione dei vaccini, quali e quante siano le sedi individuate da adibire a centri vaccinali, quali siano i criteri e i tempi della vaccinazione, mentre nel resto delle regioni d'Italia i dati relativi alle vaccinazioni vengono aggiornati in tempo reale

Secondo Fratoianni, l'inefficienza della Regione pone l'Abruzzo fanalino di coda fra le regioni italiane nel rapporto fra vaccinati e totale della popolazione e ultimo per il completamento del ciclo vaccinale.