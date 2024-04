Interrogazione parlamentare di D'Alfonso sulla pluriclasse a Caramanico: "È il fallimento delle politiche per le aree interne"

Il parlamentare abruzzese del Pd, Luciano D'Alfonso, ha annunciato un'interrogazione parlamentare in merito alla questione della pluriclasse che, a partire dal prossimo anno scolastico, potrebbe essere istituita a Caramanico Terme, unendo la prima e la terza media.

Secondo D'Alfonso, si tratta di una "stortura evidente", una forzatura che mette insieme chi ha appena iniziato il nuovo ciclo scolastico e chi si appresta a lasciarlo per la scuola superiore:

"È un caso molto simile a quello della scuola media di Castelvecchio Subequo, balzata alle cronache pochi giorni fa per lo stesso motivo, e probabilmente ve ne saranno altri in Abruzzo, aventi tutti un denominatore comune: lo spopolamento delle aree interne. È un segno tangibile del fallimento delle politiche della Regione per queste zone, ma anche dell’eccessiva rigidità della norma che prevede un numero minimo di iscrizioni in ogni scuola. È chiaro che non si può equiparare un territorio montano a quello di una città in pianura o in collina, quindi vi è la necessità di una modifica legislativa che preveda una deroga per le aree interne. L’interrogazione che sottoporrò all’attenzione del governo punterà proprio a questo, considerato che la problematica riveste un carattere di rilievo nazionale.

Attraverso questo atto di sindacato ispettivo sarà possibile dare voce alle legittime richieste delle comunità di Caramanico Terme, Salle e Sant’Eufemia a Maiella, i cui ragazzi frequentano il plesso oggetto del provvedimento. Allo stesso tempo esorto l’ufficio scolastico regionale a trovare una soluzione che non stravolga il percorso formativo dei giovani di quei Comuni."