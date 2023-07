Completata l'installazione delle pergole per i rampicanti in corso Vittorio Emanuele, Santilli: "Ospiteranno delle suggestive piante di glicine" [FOTO]

Completata lungo corso Vittorio Emanuele II l'installazione delle cinque grosse pergole in ferro che ospiteranno piante rampicanti di glicine. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Gianni Santilli, da noi raggiunto in merito ai lavori di riqualificazione che stanno interessando l'arteria stradale e che erano stati al centro di polemiche da parte dei commercianti e delle forze politiche per la decisione di aprire i cantieri in concomitanza con i saldi estivi.

Santilli ha spiegato che giovedì 27 luglio si sono praticamente completate le operazioni di posa e installazione delle cinque strutture che a breve ospiteranno piante giovani di glicine:

"Avremo fioriture in primavera per due o tre mesi particolarmente suggestive, che arricchiranno ulteriormente corso Vittorio Emanuele II. Un intervento che si colloca nel piano di riqualificazione che l'amministrazione Masci ha avviato da tempo e che prevede sempre la ripiantumazione di nuovo verde, sia come arbusti che come alberi con fusto dimostrando l'attenzione che abbiamo per il verde in città".

(le piante di glicine che verranno installate sulle pergole)