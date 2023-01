A Città Sant'Angelo parte l'installazione della nuova illuminazione pubblica a led e fotovoltaica

Al via il piano di riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica a Città Sant'Angelo. Lo ha reso noto il sindaco angolano Matteo Perazzetti, aggiungendo che in questi giorni sono partiti i lavori che prevedono la sostituzione, la manutenzione e l'inserimento anche di nuovi pali fotovoltaici con illuminazione a led. Per ora le strade e zone interessate sono via Pastore e via Aureli. Nei prossimi giorni invece i lavori interesseranno strada Bracciano e via Sorripe.

Intanto, sempre l'amministrazione comunale ha tenuto ieri in Municipio nella sala consiliare un incontro sul piano neve. Sono state convocate le ditte responsabili degli interventi mirati da attuare in caso di forti nevicate, per coordinare le azioni necessarie e suddividere zone e compiti per offrire la massima efficienza ai cittadini. Inoltre sono state stabilite le direttive in merito al servizio di spargimento del sale in caso di gelate.