Si è insediato il dipartimento Lega Abruzzo Terzo Settore, prima riunione a Montesilvano

Insediamento ufficiale per il Dipartimento Lega Abruzzo III Settore.

La prima riunione si è svolta a Montesilvano ieri, venerdì 15 ottobre.

Il cosigliere regionale e coordinatore dell'organismo, Luca De Renzis, ha portato i saluti e gli auguri di buon lavoro all’assemblea da parte del segretario regionale Lega Abruzzo, l'onorevole Luigi D’Eramo.



Donato Fioriti, neo coordinatore Dla III Settore, tiene a sottolineare come «il mondo dell’associazionismo contribuisca a dare attuazione al principio di sussidiarietà, collaborando con le istituzioni, de facto sopperendo alle carenze pubbliche, aiutando i cittadini -utenti nella cura del bene comune. Per cui, lode e merito alla Lega Abruzzo per aver istituito questo dipartimento, a cui daremo il nostro contributo».

De Renzis dichiara: «Si tratta del diciannovesimo Dipartimento, in un campo spesso sottovalutato ma importante per tanti cittadini, per una migliore qualità della vita. Come Lega Abruzzo abbiamo ritenuto di non cadere in questo errore e di dare anzi impulso e propulsione proprio al III Settore, a 360 gradi».

Questo l'organigramma: coordinatore regionale Donato Fioriti, vice coordinatore e referente per Pescara, Franco Giovagnoli, referenti per Montesilvano Mario Di Giacomo e Roberto Berghella, coordinatore Chieti Ernesto D’Onofrio, coordinatore Teramo Brezza Di Rocco, coordinatore L’Aquila Antonio De Panfilis, componenti Daniela Del Pinto, Vincenzo Tina, Renato Martelli, Ivano Gentili.