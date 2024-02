Iniziativa di Casapound per dire no alle privatizzazioni [FOTO]

Anche in piazza a Pescara, come in molti altri centri italiani, manifestazione di Casapound per dire no alle privatizzazioni e per chiedere altre politiche.

In tutte le piazze d’Italia, militanti e cittadini, si sono ritrovati per dire no alle privatizzazioni previste dal Governo.

A Pescara l'iniziativa si è concretizzata davanti alla stazione centrale ferroviaria sabato 24 febbraio.

«La partecipazione alle proteste nelle principali città d’Italia è la dimostrazione che, anche a livello popolare, la via delle privatizzazioni non è quella giusta per risollevare le sorti del paese», si legge in una nota, «la cessione di pezzi di società pubbliche ai privati è un attacco, l’ennesimo, contro settori su cui si basa la stabilità della Nazione. Eni, Poste, Ferrovie dello Stato e altri settori vitali non vanno privatizzati: l’Italia non si svende e questo è solo l’inizio delle mobilitazioni per dire un no definitivo a qualsiasi tentativo di privatizzazione della nazione».