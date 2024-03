Lasciare pagato un "Caffè sospeso" per sostenere le famiglie in difficoltà: l'iniziativa di Popoli Terme

Lasciare un “caffè sospeso” pagato con il fine di raccogliere fondi destinati alle persone in difficoltà. Questo il senso dell'iniziativa promossa a Popoli Terme e frutto della delibera di giunta comunale 39 del 20 marzo con ci il progetto è stato approvato.

L'invito è dunque in primis agli esercizi comunali del territorio ad aderire all'iniziativa. Per farlo, come spiega l'assessore alle Politiche sociali Luigia Minieri in un post condiviso sulla pagina ufficiale del Comune, basterà riempire il modulo predisposto dall'ufficio Affari sociali che sarà messo a disposizione. Starà poi al buon cuore dei cittadini e di chi si troverà in uno degli esercizi commerciali aderenti lasciare il suo “caffè sospeso” nei salvadanai che saranno posizionati. Salvadanai identificabili grazie al logo del progetto stesso che vi sarà apposto.

I soldi raccolti in realtà non saranno utilizzati per un caffè, ma saranno versati alla Caritas parrocchiale che li utilizzerà per acquistare beni di prima necessità da consegnare alle famiglie che vivono in grave disagio e difficoltà.

“Il valore di tale iniziativa non concerne unicamente il sostegno per chi versa in situazioni difficoltose – sottolinea Minieri -, ma offre la possibilità di radicare all'interno della comunità locale dei sinceri e diffusi valori di appartenenza, utili a rafforzare il senso di solidarietà”.