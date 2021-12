Infortuni in servizio, D'Incecco annuncia: "Esonero dalla spesa sanitaria per le forze dell'ordine"

Il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, ha annunciato che le forze armate, di polizia, protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale, senza contare le associazioni di categoria impegnate nell’area dell’emergenza urgenza, saranno esonerate dalla spesa sanitaria per quanto riguarda gli infortuni patiti in servizio.

È stata infatti approvata all’unanimità, in commissione, questa importante normativa: “Dalle parole ai fatti – scrive D’Incecco in una nota – La Lega - e io in particolar modo - plaude a questo intervento che assicura prestazioni in esenzione per gli operatori di queste categorie che accedono in pronto soccorso a seguito di un infortunio riportato in servizio anche in caso di dimissione in codice bianco. Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto”.