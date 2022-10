Un successo l'info point turistico nell'Urban Box: oltre 1.400 utenti in tre mesi

Un successo con oltre 1.400 utenti che si sono rivolti all'info point turistico del Comune di Pescara, all'interno dell'Urban Box in piazza Salotto. L'assessore Alfredo Cremonese ha voluto tracciare un bilancio dei 99 giorni di attività del punto di informazione attivo durante i mesi estivi, in una struttura che presto sarà rivalorizzata grazie alla convenzione con l'università D'Annunzio ha spiegato l'assessore, e gli accessi avuti sono la cartina di tornasole di quanto sia stata una stagione estiva dai grandi numeri quella appena vissuta in città:

"Il mio assessorato ha fornito le guide operative e ha chiesto all’Ente manifestazioni pescaresi di curare la parte gestionale, realizzata con professionalità e ottimi risultati». Sono stati oltre 1.400 gli italiani e gli stranieri che si sono rivolti al personale dell’Urban Box, in particolare per gli eventi e il turismo culturale. A ennesima conferma, come testimoniano studi specifici di settore che un euro investito in cultura ne genera 3,5 oltre ad altri benefici non economici. Ecco perché continuerò a spingere su questa tipologia di turismo"

Il presidente dell'Emp Valter Meale ha rivolto un plauso e ringraziamento alle ragazze che hanno lavorato nell'Urban Box per la conoscenza delle peculiarità del territorio e la competenza nelle lingue straniere, annunciando che l'esperienza sarà sicuramente riproposta.

"L’identikit dei turisti fa segnare una leadership degli inglesi tra gli stranieri (ma anche tedeschi, francesi, portoghesi e spagnoli) e tra gli italiani i lombardi seguiti dai veneti. Coloro che si sono rivolti all’Urban Box hanno manifestato di conoscere già le caratteristiche di Pescara e di voler essere indirizzati verso gli eventi, i prodotti tipici, le strutture di accoglienza (hotel e B&b), chiedendo spesso ragguagli sugli appuntamenti per la serata (festival, rassegne, concerti, rappresentazioni teatrali, spettacoli, sagre), sugli itinerari per le escursioni di un giorno, sui locali caratteristici, su dove poter noleggiare le biciclette e come muoversi e dove muoversi sulle piste riservate. Persino i giovani hanno mostrato di non fermarsi alle informazioni assunte dal web ed è tornata in auge la richiesta di mappe e dépliant cartacei."