Infiltrazioni d'acqua al Covid Hospital, il consigliere Blasioli chiede spiegazioni alla Regione e alla Asl

Il consigliere regionale evidenzia come, ad un mese dai primi episodi di allagamento, non sia stato ancora risolto il problema che riguarda in particolare due piani della palazzina rossa

Il consigliere regionale del Pd Blasioli, chiede spiegazioni ad Asl e Regione in merito al problema riguardante le infiltrazioni d'acqua e gli allagamenti registrati all'ospedale Covid di Pescara. Ad un mese dal primo allagamento di uno dei reparti di terapia intensiva, infatti, il problema sembra non essere stato risolto e la situazione è difficile.

Blasioli fa sapere di non voler strumentalizzare la situazione, di essere consapevole dei problemi legati alla situazione di straordinaria emergenza che stiamo vivendo e che problematiche di questo genere possono capitare, ma chiede un intervento immediato per risolvere il problema:

Cosa accadrebbe, infatti, se l’acqua dovesse compromettere l’impianto elettrico, da cui dipendono i respiratori, i monitor e molte attrezzature mediche? Inoltre, non è pensabile curare i 14 ricoverati in un ambiente umido, così come non lo è chiedere agli operatori sanitari di lavorare in simili condizioni di precarietà. Capisco bene, come ho già detto, che questa è una situazione emergenziale e che il Covid Hospital ha rappresentato in questi mesi, per tutto il nostro territorio, una struttura di riferimento per la gestione della pandemia. Così come comprendo che simili episodi, purtroppo, possano verificarsi.

Il consigliere chiede di sapere se Asl e Regione siano intervenute per risolvere il problema e in che modo, considerando che la situazione interessa sia il settimo che il quinto livello, individuando la causa e di conseguenza un intervento di somma urgenza in modo pragmatico e concreto.

Non sono mai intervenuto sulle modalità di questo appalto, ho sostenuto la scelta, come risulta dai verbali delle commissioni, non sono intervenuto per le segnalazioni di impianti di allarme che scattavano in piena notte, non sono intervenuto per le segnalazioni di episodi di blocco del riscaldamento, cose che possono capitare, ma ora credo di non poter tacere e credo sia giusto chiedere la soluzione definitiva di queste infiltrazioni.

Blasioli dunque chiede di poter vedere le carte dell'intervento effettuato, se la competenza spetta a chi lo ha realizzato o alla Asl, e il programma di lavori attivato o da attivare per evitare le infiltrazioni.