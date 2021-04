In Abruzzo l'indice Rt di contagio è sceso a 0,81, le scuole riapriranno: chi entra e chi esce dalla zona rossa

Dalla prossima settimana saranno riaperte le scuole in Abruzzo con le superiori in didattica a distanza al 50 per cento e in presenza solo fino alla prima media nei comuni eventualmente in zona rossa.

In questi comuni varranno le restrizioni stabilite dalle normative nazionali della zona rossa come disposto dal nuovo decreto legge in vigore per il mese di aprile.

A farlo sapere è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che ha partecipato alla riunione dell’unità di crisi per analizzare le misure adottate con l’ordinanza che ha firmato oggi pomeriggio, venerdì 2 aprile.

«L’andamento epidemiologico settimanale ha confermato i progressi sia in termini di contagi sia di occupazione dei posti letto negli ospedali», evidenzia Marsilio, «l’incidenza dei positivi ogni centomila abitanti è scesa ulteriormente, attestandosi a 160. L’Rt si è abbassato a 0,81 e nessuna provincia supera la soglia di 1. Siamo di fronte a numeri che avrebbero dato all’Abruzzo, per la terza settimana consecutiva la classificazione in zona gialla. Ho espresso la mia contrarietà al decreto legge che ci pone in una zona diversa per l’intero mese di aprile, avendo subito in anticipo la terza ondata. Anche l’occupazione delle terapie intensive è in calo e l’obiettivo è quello di arrivare subito dopo Pasqua al di sotto della zona di allarme. La scelta nazionale penalizza l’Abruzzo che rimane di fatto schiacciato dai numeri che registrano le regioni più grandi».

Questo l’elenco completo dei comuni soggetti a maggiori restrizioni che con la nuova ordinanza diventano zona rossa dal 7 al 9 aprile e quelli che escono dalle misure restrittive.

Provincia di Pescara

escono dalle restrizioni i comuni di Rosciano, Moscufo e Villa Celiera;

sono in zona rossa i comuni di Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Provincia di Chieti

escono dalle restrizioni i comuni di Castiglione Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito, Casoli;

in zona rossa il comune di Lentella.

Provincia dell’Aquila

escono dalle restrizioni i comuni di Capitignano, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, San Benedetto dei Marsi, Magliano dei Marsi;

sono in zona rossa i comuni di Celano, Pratola Peligna, Corfinio, Pescina e Cerchio.

Provincia di Teramo