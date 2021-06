Il consiglio regionale dice sì all'indagine conoscitiva sulla situazione degli affidi dei minori in Abruzzo

Il consiglio regionale ha votato all'unanimità per avviare un'indagine conoscitiva, da parte della V commissione “Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, riguardante la situazione in Abruzzo sul fronte degli affidi di minori. Soddisfazione è stata espressa dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Guerino Testa, Mario Quaglieri e Umberto D’Annuntiis che avevano presentato la mozione con la richiesta di far attivare questo tipo di indagine, ringraziando anche i colleghi per il voto espresso che punta alla massima tutela dei minori.

L'indagine durerà sei mesi e non avrà costi che graveranno sul consiglio regionale, acquisendo tutti gli elementi utili per verificare l'adeguatezza del lavoro svolto:

“Dati certi ed aggiornati sulla gestione degli affidi in Abruzzo con riferimento agli ultimi cinque anni, distinti per tipologia di affidamento , durata, distanza dalla famiglia di origine, regime delle visite cui sono soggetti i minori, nonché i costi sostenuti, divisi per annualità e per singole fattispecie. È previsto, inoltre, che si abbia piena contezza

degli esiti delle azioni di monitoraggio poste in essere dagli organismi atti a vigilare sul corretto comportamento delle strutture cui sono destinati i minori in affido, oltre che del personale dei servizi sociali preposti”.

Non vi è alcun preconcetto verso chiunque hanno spiegato i consiglieri, soprattutto verso chi svolge un lavoro delicato e di grande responsabilità, ma occorre accertare che ogni aspetto venga affrontato rispettando la legge e i suoi criteri:

"Saremo più che felici, al termine della verifica, di attestare che in Abruzzo funzioni tutto alla perfezione ma qualora

così non fosse si interverrà con fermezza a totale garanzia del benessere dei minori”.