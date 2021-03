Il deputato abruzzese Zennaro incontra il presidente di Confindustria Chieti-Pescara

Si è svolto ieri pomeriggio a Pescara l'incontro del deputato abruzzese Antonio Zennaro (Lega), membro della commissione Finanze, con il presidente di Confindustria Chieti-Pescara, Silvano Pagliuca, per affrontare due temi centrali per la nostra regione, a partire dall'esigenza di dare piena operatività alla Zes, zona economica speciale, alle risorse e progetti del Recovery Fund che riguardano il nostro territorio.

“Un confronto importante con il mondo produttivo che ora, più che mai, ha bisogno di spendere bene le risorse che arriveranno dall'Europa e che possono dare una spinta al nostro sistema-impresa, attraverso investimenti che vanno dalle infrastrutture, al digitale, alla transizione ecologica – ha dichiarato Zennaro – L’alta velocità e i collegamenti marittimi saranno la spina dorsale del rilancio economico per l’Abruzzo, una più profonda integrazione dei sistemi di trasporto e logistici aprirebbe uno scenario nuovo, così come i progetti di digitalizzazione rivolti al tessuto imprenditoriale abruzzese, per esempio quello lanciato nelle scorse settimane dalla stessa Confindustria Chieti Pescara sul fronte della certificazione in Blockchain, che va a sostenere e tutelare le filiere del made in Italy, come l'agroalimentare, il design e la moda, contribuendo anche alla lotta alla contraffazione”.