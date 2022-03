Incontro a Roma con il sottosegretario Garofoli per la Nuova Pescara: rassicurazioni sui fondi statali per la fusione

Nuova missione istituzionale della delegazione "pro fusione" per la Nuova Pescara. Questa mattina, infatti, la delegazione composta dal senatore Luciano D’Alfonso, dal presidente della commissione statuto della Nuova Pescara Enzo Fidanza, dal consigliere Claudio Croce in rappresentanza del Comune di Pescara, dal sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito e dal vicesindaco di Montesilvano Paolo Cilli ha raggiunto Roma per incontrare il sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio Roberto Garofoli. Al centro dell'incontro, gli ultimi aggiornamenti riguardanti l'iter burocratico e amministrativo per arrivare alla fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore già al centro di altri incontri istituzionali fra cui quello con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

Affrontati i temi e i tempi legati agli emendamenti al decreto sostegni-ter, atti di importanza fondamentale per determinare un’accelerazione dell’iter di costituzione, in particolare per la copertura finanziaria preventiva delle procedure amministrative ineludibili per allineare funzioni giuridiche e attività gestionali, oltre che per il funzionamento della futura e più grande macchina amministrativa. Il sottosegretario di Stato, già al corrente delle criticità dell’iter costituente, si è impegnato a sostenere le istanze degli amministratori, tanto che i testi degli emendamenti saranno discussi nel corso della prossima settimana. L'esito di questa missione, fa sapere il Comune di Pescara, sarà al centro dei lavori di domanio 4 marzo della commissione comkunale Nuova Pescara, nella quale sarà audito Enzo Fidanza che sta già elaborando lo stato della nuova realtà comunale.