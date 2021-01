Ristoratori, Testa: "Condono è la parola d'ordine per una vera ripresa"

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Guerino Testa, commenta l’incontro odierno avuto dall'amministrazione Marsilio con i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo della ristorazione e dei bar. Queste le parole di Testa:

“È il condono la parola d’ordine da utilizzare se davvero vogliamo affrontare al meglio il periodo di profonda crisi economica che sta vivendo la nostra regione e l’ Italia intera e favorire la ripresa del tessuto produttivo. E’ in momenti di guerra che si fanno scelte coraggiose, in barba alla burocrazia e a quelle norme che ostacolano anziché agevolare”.

Testa ha annunciato un progetto in itinere, di cui è promotore, “che riguarda la complessa questione del cosiddetto merito creditizio. Quella sorta di “maglia nera” che scaturisce da irregolarità - troppo spesso incolpevoli - nei pagamenti, e che impedisce di fatto un nuovo rapporto di credito con gli istituti bancari. Il progetto in questione, intende tutelare quei cittadini, piccoli imprenditori e liberi professionisti che non sono riusciti a far fronte agli impegni assunti e che, per tale ragione, sono stati esclusi dai processi economici”.