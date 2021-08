Incontro pubblico e raccolta firme del Pd per fermare i lavori dell'amministrazione Masci in viale Marconi

Il Pd di Pescara, con i consiglieri comunali (Piero Giampietro, Stefania Catalano, Marco Presutti, Francesco Pagnanelli, Giovanni Di Iacovo) ed il Circolo “Di Vittorio” di Porta Nuova ha organizzato un incontro pubblico per domani mercoledì 11 agosto dalle 19 all'angolo fra viale Marconi e via Pepe, per discutere del tema dei lavori dell'amministrazione comunale Masci in viale Marconi. I consiglieri, assieme al segretario del circolo Antonio Caroselli hanno ribadito:

“Per i capricci del centrodestra il conto è di 140.000 euro, oltre ad una riduzione dello spazio per i marciapiedi e l’azzeramento della pista ciclabile. Un intervento, quello deciso da sindaco, assessore e Dirigente fiduciario, che si allontana decisamente dal progetto che ha ricevuto il finanziamento.”

Sarà anche avviata una raccolta firme per fermare le modifiche al progetto ed attuare una reale valorizzazione dell'arteria stradale. Ricordiamo che proprio pochi giorni fa il Comune aveva abbattuto gli spartitraffico di recente costruzione.