Incontro fra Comune, Ambiente Spa e i lavoratori per le multe ai semafori con telecamere e gli accessi negli spazi privati: "Trovato un accordo"

Accordo trovato fra il Comune, Ambiente Spa e i lavoratori della società per quanto riguarda due urgenze che erano state portate all'attenzione dai rappresentanti sindacali dei lavoratori di Ambiente Spa. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Isabella Del Trecco che ha partecipato giovedì 18 maggio al vertice durante il quale si è discusso del problema delle sanzioni comminate agli operatori dai semafori con telecamere e la questione delle procedure di percorrenza delle strade privati da parte dei mezzi e degli operatori. Presenti anche i membri del consiglio d'amministrazione di Ambiente Spa, i tecnici amministrativi, l'assessore del Comune di Città Sant’Angelo Simona Rapagnetta e di Lucia Ciarlino e Renzo Padovani per la Fiadel, Carlo Pozzi per la Fit Cisl Abruzzo e Molise, Giuseppe Granata Rsa Ugl e Carmine D’Alonzo Rsa Uil Trasporti.

L'assessore Del Trecco ha dichiarato:

“Il vertice è stato utile per verificare due urgenze manifestate dai sindacati. Prima fra tutte quella che sembra fosse una preoccupazione importante tra gli operatori, ovvero gli eventuali danni che potrebbero essere arrecati durante il servizio al patrimonio privato, come auto parcheggiate o recinzioni domiciliari, durante la movimentazione dei mezzi adibiti alla raccolta porta a porta transitando in strade private a uso pubblico che potrebbero essere poco più strette del consueto. Nel merito l’azienda ha innanzitutto rassicurato i sindacati visto che, in tali circostanze, le responsabilità non ricadono sul lavoratore, ma i mezzi sono regolarmente assicurati così come il servizio. Nel frattempo abbiamo anche dato mandato al responsabile operativo Mauro Di Lanzo di concordare con gli stessi sindacati una ulteriore verifica circa la assoluta sicurezza delle vie percorse dai nostri mezzi in termini di accessibilità, soprattutto nelle zone collinari, verifica in realtà già effettuata di recente, ma che comunque siamo disponibili a ripetere sulla scorta di alcune segnalazioni ricevute proprio dalle sigle sindacali.

E poi le sanzioni ai semafori in cui c’è il semaforo con telecamera che coglie ogni minima infrazione: ora, è chiaro a tutti che il codice della strada vale per tutti, anche per chi guida un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Talvolta però, sostengono i sindacati, proprio le dimensioni dei mezzi, in particolari circostanze di traffico intenso o anche per il comportamento scorretto di altri automobilisti, ciclisti o scooteristi, imporrebbe agli autisti di Ambiente di effettuare manovre a rischio multa, come l’invasione della linea di mezzeria."

L'assessore ha concluso che il comandante della polizia municipale ha dato massima disponibilità per mettere a disposizione di Ambiente Spa i filmati per verificare situazioni sospette o dubbie ribadendo che però le regole stradali vanno rispettate.