Ad Abbateggio l’incontro dei Giovani Democratici della provincia di Pescara

All'insegna dello slogan “La vita possibile - Verso il futuro dei piccoli Comuni” è tutto pronto ad Abbateggio per l’incontro dei Giovani Democratici della provincia di Pescara. L’iniziativa si terrà mercoledì 9 giugno alle 18.30 in piazza L’Aquila 6 Aprile e in diretta Facebook, alla presenza del consigliere regionale Blasioli, del sindaco Di Pierdomenico, dell'ex sindaco e presidente della Provincia Di Marco e di Simone Cifolelli (Giovani Dem).

“Siamo davvero contenti di tornare sul territorio per un'iniziativa in presenza dopo tutti questi mesi e di farlo proprio dove ci eravamo fermati, Abbateggio, per riannodare il filo del discorso e trattare un tema fondamentale per il futuro quale quello riguardante il ruolo delle aree interne - afferma il segretario dei Giovani Democratici Lorenzo Marinari - I piccoli Comuni hanno avviato, a causa della pandemia, un ampio discorso riguardante il proprio destino a seguito di nuovi fenomeni quali il lavoro e la didattica a distanza nonché l'aumento delle iscrizioni degli studenti nelle università della propria Regione. Questi temi ci impongono una riflessione su quale sarà la vita possibile di queste aree e lo faremo assieme a chi amministra questo territorio nei vari livelli istituzionali”.