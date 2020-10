Due incontri dell'amministrazione comunale con i residenti di Fontanelle per discutere del piano particolareggiato

Rivedere e discutere del piano particolareggiato di Fontanelle con i residenti ed i portatori d'interesse, illustrando le idee ed i progetti dell'amministrazione comunale per la riqualificazione del quartiere. È questo lo scopo dei due incontri organizzati dal Comune ed annunciati dall'assessore Del Trecco. Le assemblee si terranno dalle 15.30 alle 18 giovedì 15 ottobre e sabato 17 ottobre dalle 10 alle 12, nella sala parrocchiale della chiesa di San Pietro Martire, rispettando le normative Covid.

I portatori d'interesse potranno presentare le loro idee entro il 30 ottobre, per accelerare i tempi di approvazione e di messa in opera della riqualificazione edilizia di Fontanelle, come ha spiegato l'assessore aggiungendo che dopo l'approvazione nel 2015 nulla è stato attuato e fatto in modo concreto per le difficoltà stesse del piano particolareggiato,

Ovviamente dobbiamo informare nella più ampia maniera possibile i cittadini dell’opportunità di modifica del piano particolareggiato, intraprendendo da un lato forme di Governance del territorio bottom up che facilitino e incoraggino la partecipazione attiva della cittadinanza e di tutti i portatori d’interesse, dall’altro ci consentano di promuovere iniziative tese a incentivare la ripresa dell’attività edilizia, in particolare di quella sociale legata al benessere della persona, puntando ad attrezzature per lo sport, il tempo libero e l’assistenza, e l’offerta di attrezzature a uso collettivo, favorendo l’inserimento di iniziative di privati, associazioni ed Enti nel quadrante ovest della città, storicamente carente di standard pubblici, di servizi e attrezzature.

Il bando ha un valore solo conoscitivo ha spiegato l'assessore ed il Comune si riserva di valutare ed accogliere le istanze, con proposte dei proprietari delle aree ed immobili ricadenti nel perimetro del piano.

