Troppi incidenti (anche mortali a Città Sant'Angelo), Perazzetti dice basta: "Posti di blocco e autovelox"

Il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, dice basta ai troppi incidenti, talvolta anche mortali, che si stanno verificando sul territorio angolano, annunciando una serie di provvedimenti che la sua amministrazione comunale ha deciso di mettere in atto per frenare questa tragica escalation.

"Come prima cosa - spiega il primo cittadino a IlPescara.it - aumenteremo i posti di blocco sulle strade, soprattutto quelle urbane che sono più prossime all'area metropolitana. Verranno incrementati i controlli in tutte le zone ritenute sensibili. Inoltre interverremo concretamente su via Piano di Sacco, dove purtroppo nelle scorse settimane abbiamo registrato un'altra vittima: quello è un tratto in cui si corre molto e stiamo perciò pensando all'installazione di un autovelox. D'altronde dopo l'ennesimo morto non possiamo più sottacere. La numerosità dei recenti incidenti avvenuti sul nostro territorio è diventata ormai intollerabile e, di conseguenza, ci costringe a prendere provvedimenti mirati ed efficaci".

Già da alcuni mesi l'amministrazione comunale, in collaborazione con la polizia locale, ha avviato e intensificherà il monitoraggio della velocità degli automobilisti: "Alcuni esempi di incidenti verificatisi sul nostro territorio riguardano il camion ribaltato sulla Lungofino o il sinistro che ha coinvolto uno scuolabus in via San Pietro. Alla luce di queste considerazioni abbiamo pensato a controlli massicci per far sì che gli automobilisti rispettino i limiti di velocità non solo per la propria sicurezza, ma anche per quella degli altri veicoli in transito, dei pedoni e dei ciclisti", conclude Perazzetti.