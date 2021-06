Schianto mortale fra Tir lungo l'A14, l'europarlamentare Casanova (Lega): "Disastro preannunciato"

L'europarlamentare della Lega fa sapere di voler chiedere un intervento dell'Ue per la messa in sicurezza dell'autostrada A14 dopo il grave incidente avvenuto ieri fra l'Abruzzo e le Marche

L'europarlamentare della Lega Massimo Casanova interviene all'indomani del terribile incidente avvenuto ieri fra l'Abruzzo e le Marche lungo l'autostrada A14 dove, lo ricordiamo, ha perso la vita un'autostrasportatore di Cepagatti. Secondo Casanova, si tratta di un disastro preannunciato, considerando ormai le condizioni disastrose e terribili di quell'autostrada soprattutto nel tratto adriatico abruzzese e marchigiano.

"Quanto accaduto ieri, con la morte di due autotrasportatori al confine tra Marche e Abruzzo non è che il drammatico ma prevedibile epilogo di uno stato ormai non più tollerabile. È per questo che presenterò una interrogazione in sede europea per promuovere un'indagine conoscitiva delle condizioni dell'arteria. "

Inoltre, fa sapere Casanova, chiederà al Ministro delle infrastrutture la nomina di un commissario per la messa in sicurezza dell'A14 vista la manifesta incapacità di Aspi di risolvere il problema noto da tempo. Sulla questione dei cantieri lungo l'autostrada adriatica anche i sindaci dei comuni attraversati dalla statale 16 avevano manifestato ieri preoccupazione per la situazione, temendo che il traffico nelle prossime settimane, considerando anche l'aumento per le vacanze estive, possa riversarsi sulla viabilità ordinaria provocando disagi come avvenuto già in passato.