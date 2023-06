Masci rassicura sugli appalti affidati quando c'era Trisi alla guida dei Lavori pubblici: dalla procura nessuno stop

“Credo che il dirigente Rossi domani mi scriverà domani (ndr martedì 27 giugno) che tutti gli atti sono stati verificati e che le procedure possono tranquillamente continuare. Aggiungo che dal punto di vista istituzionale ho avuto un'interlocuzione con la procura perché è giusto che un sindaco lo faccia non rispetto all'azione penale su cui non possiamo, non vogliamo intervenire e non vogliamo dire nulla, ma per verificare quali atti sono sospesi o meno. Gli atti continueranno il loro percorso: da questo punto di vista non ce ne è nessuno che debba portare alla sospensione dei procedimenti”. Tradotto: gli interventi già finanziati, pianificati o avviati non subiranno interruzioni.

A dirlo è stato il sindaco Carlo Masci in consiglio comunale rispondendo a un'interrogazione postagli dal capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro in merito alla fiducia data all'ex dirigente Fabrizio Trisi finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sui presunti appalti truccati e lo spaccio di droga che ha travolto Palazzo di Città, e al come sia stato possibile “in questi quattro anni non accorgersi dei problemi a livello amministrativo”.

Una risposta articolata quella del sindaco che ha toccato anche quegli appalti che saranno oggetto del consiglio comunale straordinario del 3 luglio che però, per il capogruppo, non avrebbe dato chiarimenti sui quesiti posti dall'interrogazione che erano di tipo amministrativo e non giuridico.

Nel corso del suo intervento il primo cittadino ha tenuto a precisare che non ci sono intercettazioni dal risvolto politico a differenza dell'inchiesta, ha ribadito più volte, scoppiata quando sindaco era Marco Alessandrini ovvero la “Grandi eventi” e sostenendo che secondo quanto previsto dalla legge Bassanini nessun intervento lui avrebbe potuto fare per rimuovere o riprendere lo stesso Trisi su cui lamentele, ha riferito Giampietro, ne erano arrivate con le lettere degli altri dipendenti indirizzate al primo cittadino. Segnalazioni cui il sindaco, ha detto, non avrebbe risposto con Masci che al contrario, ha riferito di aver sempre dato riscontro seguendo la procedura perché il problema fosse affrontato da chi la legge prevede lo faccia. Tutto questo anche in considerazione del fatto, ha detto ancora Masci, che le valutazioni su di lui negli ultimi due anni da parte di chi del Niv (Nucleo interno di valutazione) sul dirigente erano state sempre positive.

Il sindaco: "Impossibile intervenire sull'operato del dirigente, sarebbe stato un abuso d'ufficio"

La prima domanda postagli era su quali fossero le motivazioni che avevano spinto lui e la giunta a dare fiducia all'ex dirigente fino a quando lo stesso non ha dato le dimissioni. Masci ha quindi risposto che la sua figura era stata individuata, così come avvenuto nel 2010 quando sindaco era Luigi Albore Mascia e come avvenuto quando era stato impiegato al Comune di Pianella, “a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (articolo 110 del Tuel) sulla base di specifici requisiti basati sulla vigente normativa”. Assunto il 31 dicembre 2019 sarebbe dovuto rimanere in carica fino a fine mandato, ma proprio due giorni prima dell'arresto sono arrivate quelle dimissioni comunicate proprio da Masci che in quell'occasione ribadiva la stima nei suoi confronti.

“Assunto a tempo determinato è diventato dipendente del Comune sottoposto a tutte attività, i principi e i controlli di un dipendente comunale per cui il sindaco – ha detto Masci – non aveva alcun potere di intervenire. Lo prevede la Bassanini”.

Quindi la domanda sul perché nonostante le evidenze emerse con gli atti pubblici ed elencate da Giampietro cui si aggiungevano le segnalazioni dei dipendenti che vivevano, ha detto, in un clima “irrespirabile”, sia stato confermato nel ruolo e quali vantaggi l'ente ne avrebbe tratto. A questo Masci ha replicato che a valutare i dipendenti e Trisi lo era, è il Niv e che questo è composto dagli stessi professionisti nominati sotto la giunta Alessandrini e cioè Andrea Ziruolo, Emilio Petrucci e Antonio Epifani. Il sindaco ha quindi riferito che la valutazione fatta su Trisi nel 2020 era stata del 94,3 per cento (sul cento per cento) e nel 2021 del 94,16.

“Il sindaco – ha quindi affermato – non avrebbe mai potuto intervenire su una valutazione. Se lo avesse fatto sarebbe incorso in un'abuso d'ufficio tant'è – ha aggiunto togliendosi qualche sassolino dalla scarpa – che dalle intercettazioni non ne emerge una che riferibile al sindaco, un assessore o un consigliere comunale o nessun altro di questa maggioranza. Se torno indietro e cioè alle intercettazioni sui giornali che riguardavano la precedente giunta non era così. La differenza tra le due indagini è questa: quella coinvolgeva direttamente esponenti politici dell'allora maggioranza, queste riguardano alcuni dipendenti comunali che sono stati sottoposti a indagine penale ancora in corso e di cui si vedranno i risultati quando ci sarà un processo”.

Per lui dunque le opposizioni creerebbero confusione tra l'attività politico amministrativa e quella gestionale. “Mi rendo conto – ha infatti affermato Masci – che l'opposizione ha interesse a fare confusione per coinvolgere l'amministrazione politica in cose in cui non ha nulla a che fare. Nel gioco poetico c'è anche la gazzarra che però non fa fare una bella figura a quest'aula”.

Gli atti amministrativi su cui Giampietro chiedeva chiarimenti

Lo ha detto subito il capogruppo Pd: nessun riferimento all'inchiesta, ma solo a quegli atti pubblici che hanno fatto emergere “tanti difetti” che sarebbero stati ignorati dal sindaco e la sua amministrazione e quindi il perché di quella fiducia rinnovata fino al giorno delle sue dimissioni, all'ex dirigente Trisi.

Giampietro ha quindi chiesto risposte in merito al perché i fondi per le ciclabili destinati al quartiere Zanni sono stati investiti sulla zona 30 “senza interventi previsti sulla sicurezza stradale”, ha detto; al perché i fondi utilizzati per viale Marconi “sono lievitati così come la durata del cantiere", al perché per la stessa strada "non c'è corrispondenza tra l'avvio dei lavori per il verde pubblico e l'affidamento degli stessi", al "perché da quei lavori sono stati poi esclusi i semafori quando gli interventi erano stati già realizzati" e ovviamente al perché “l'assenza del collaudo e del collaudatore”. Quindi l'impianto sportivo Croce, gli interventi a Borgo Marino Sud, quelli sulla riviera sud e la riviera nord e le difficoltà ad accedere agli atti. Tra le criticità sollevate anche il fatto “che in commissione più volte è emerso che molti interventi su verde pubblico erano stati realizzati senza che i tecnici venissero coinvolti nella scelta degli interventi da fare”; “la totale assenza del dirigente alle convocazioni in commissione controllo e garanzia i cui poteri ha anche cercato di arginare” e, infine, quelle note dei dipendenti che lamentavano il clima “irrespirabile” che si viveva nel settore e cui il sindaco, ha sostenuto, nona avrebbe mai risposto.

Insomma quello che chiedeva, ha detto ancora, è che si rispondesse sui quattro anni in cui qualcosa nei Lavori pubblici “si poteva fare. Almeno una tirata d'orecchi”. Per lui dunque la risposta del sindaco non ha chiarito nessuno dei punti sollevati. Nel sottolineare che quella di Trisi fu una nomina fiduciaria, Giampietro ha quindi rilevato come “ora ci si dice che ha vinto un concorso. I dipendenti hanno chiesto aiuto con note firmate dai loro avvocati cui non avete risposto. Non si po' dire che c'è la Bassanini come scudo di tutto. Forse qualche incongruenza nell'azione pubblica è emerso, diciamo così. Parlo di atti amministrativo. In questi quattro anni si poteva fare qualcosa, a meno che non ci si dica che la responsabilità era esclusivamente del dirigente”.

Se le risposte per lui restano inevase, il sindaco da parte sua su quelle note dei dipendenti ha fatto una precisazione. “ Non è vero che il sindaco non ha risposto alla lettera di un dipendente che ha segnalato episodi di scontro verbale con un dirigente. Nel momento in cui l'ho ricevuta l'ho immediatamente girata, come di competenza, al dirigente del personale e al dirigente del settore dove lavorava quel dipendente. Questo dice la legge Bassanini”.