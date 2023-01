Incentivi economici dal Comune di Città Sant'Angelo per chi si iscrive all'istituto Spaventa

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo ha predisposto un bonus per incentivare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023/2024, nell'istituto superiore Spaventa. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, aggiungendo che in favore degli studenti che vorranno iscriversi ci sono a disposizione complessivamente 5.000 euro come rimborso er le spese sostenute per abbonamenti trasporto scolastico.

"La misura è stata pensata per far sí che le spese legate al trasporti, non siano un fattore che possa scoraggiare la scelta del nostro istituto cittadino. Con questa azione sperimentale, per la prima volta offriamo un aiuto ai nuovi studenti ed alle rispettive famiglie; l'avviso per poter partecipare sarà pubblicato prima dell' avvio del nuovo anno scolastico, presuntivamente a fine estate. "

L'obiettivo, spiega l'amministrazione comunale, è quello di convilgere gli studenti stessa per la stesura del provvedimento amminsitrativo, in un percorso di piena integrazione tra scuola e Comune:

"Queste misure, unitamente alla ritrovata piena fruibilità dei locali di studio a conclusione dei lavori, segneranno un nuovo inizio per la nostra storica istituzione scolastica, ricco di contenuti ed offerte formative uniche." Ricordiamo che l'istituto Spaventa dal mese di ottobre è oggetto di una serie di importanti lavori di riqualificazione finanziati dalla Provincia di Pescara, che prevedono l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza oltre ad altri interventi, che si concluderanno entro il mese di giugno del 2023.