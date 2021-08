Arioli: "L'incendio alla pineta dannunziana è un danno pazzesco"

L'intervento dell'ex consigliere comunale del V Municipio di Roma, che annualmente viene in Abruzzo per passare alcuni giorni di relax estivo tra Pescara e Sante Marie

Luca Arioli, ex consigliere comunale del V Municipio di Roma che annualmente viene in Abruzzo per passare alcuni giorni di relax estivo tra Pescara e Sante Marie, definisce "qualcosa di drammatico" ciò che è accaduto alla pineta dannunziana, aggiungendo: "Gli incendi non si innescano mai da soli".

"Regione e Comune - aggiunge Arioli - possono fare tutta la prevenzione che vogliono, ma se ci sono in giro persone che appiccano incendi per puro divertimento, questa piaga non finirà mai. Pertanto mi auguro che, qualora l'incendio fosse doloso, i responsabili vengano individuati al più presto".

Dopo quelli in Sardegna e Sicilia, ieri vasti incendi si sono sviluppati anche in Abruzzo e, come detto, è stata devastata la zona sud di Pescara, in particolare la pineta dannunziana, con varie persone che sono state trasportate in ospedale e tanti ettari di storia inevitabilmente andati in fumo. Adesso è necessario fare chiarezza (e giustizia).