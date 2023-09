Pettinari (M5S) sugli incendi dolosi in via Caduti per Servizio: “Attivare immediatamente l'operazione Strade sicure”

Il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari (M5S), interviene sugli incendi dolosi in via Caduti per Servizio sostenendo che “la misura è colma. Non c'è più tempo da perdere bisogna attivare immediatamente l'operazione "Strade sicure" attraverso una richiesta formale della politica locale al Ministero di competenza. Nel giro di una settimana sono stati dati alle fiamme due contatori dell’elettricità in due distinti edifici, incendiata una moto,due automobili e un bidone della spazzatura. Questi sono atti criminali che rappresentano la punta di un iceberg, dove il sommerso è da cercare con molta probabilità nello spaccio, nel racket e nell'usura. Non possiamo abbandonare i residenti che da anni chiedono aiuto. Qui sono presenti 500 alloggi Ater di edilizia residenziale pubblica, con circa 1500 residenti. Una strada abbandonata da tutti e di cui i soliti politicanti si ricordano solo in campagna elettorale”.

Poi l'esponente pentastellato aggiunge: “Adesso basta. Sono 15 anni che chiedo un intervento risolutivo e che mi batto per ripristinare la sicurezza e la legalità, ma nessuno muove un dito. Anni fa, per un periodo sperimentale, avevamo ottenuto un presidio fisso di polizia e le cose erano oggettivamente migliorate. Quel servizio è stato interrotto: una pessima scelta che ha portato all'escalation di criminalità che è sotto gli occhi di tutti. La situazione è peggiorata anche per l’abbattimento del Ferro di Cavallo che, oltre ad aver generato due nuove piazze di spaccio a Rancitelli, ha intensificato le attività illecite di questa zona. E anche alla luce di questo mi chiedo perché il centrodestra, che è alla guida del paese, della Regione e del Comune, non abbia mai chiesto e ottenuto l’attivazione dell’operazione “Strade sicure” per le periferie a rischio. Bisogna agire e dare una risposta immediata a questi atti criminali”.