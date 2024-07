Il consigliere Mariani partecipa all'inaugurazione della segnaletica per l'Appennino bike tour

Il consigliere Filippo Mariani, in rappresentanza del presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, ha partecipato all’inaugurazione della segnaletica dell’Appennino Bike Tour, all’incrocio tra la statale 487 - km 17 e 200 e viale della Libertà a Caramanico Terme, alla presenza del sindaco Franco Parone, del sindaco di Tocco da Casauria Riziero Zaccagnini, del sottosegretario con delega al turismo Daniele D’Amario, del colonnello Livia Mattei comandante del Reparto “Carabinieri Parco” del Parco nazionale della Maiella, di Enrico Della Torre direttore Generale Vivi Appennino, di Rita Silvaggi presidente circolo Legambiente Maiella, di Ermanno Mazzocca assessore sport Comune di Caramanico Terme e di Lucio Zazzara, presidente Parco Nazionale della Maiella.

L'iniziativa coinvolge diversi comuni ovvero Bussi sul Tirino, Popoli, Tocco da Casauria, Bolognano, Salle, Caramanico Terme e Sant’Eufemia a Maiella e della Provincia dell’Aquila San Demetrio Ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli, Capestrano, Pacentro, Campo di Giove, Cansano, Pescocostanzo e Rivisondoli. Durante la manifestazione si è svolta anche la premiazione degli ambasciatori dell’Appennino, riservata a tre aziende di Caramanico, due del settore caseario e una che produce miele, che si sono distinte per alcune peculiarità. Mariani ha dichiarato:

“Questa mattina abbiamo inaugurato la segnaletica che sancisce l’avvio del percorso per sostenere la ciclovia dell’Appennino . Un’infrastruttura ciclabile lunga 3.100 km dalla Liguria alla Sicilia, nata grazie alla collaborazione con Legambiente e Vivi Appennino. Il percorso attraversa 56 parchi e aree protette, 300 comuni e 14 regioni. Nei 44 Comuni coinvolti nella tappa Misura sono state installate le postazioni di sosta e ciclofficina con colonnine di ricarica per e-bike. Questa è una magnifica occasione per il nostro territorio provinciale, che possiede un meraviglioso patrimonio di biodiversità, in cui il cicloturista potrà attraversare un percorso davvero emozionante da compiere sulle due ruote alla scoperta di paesaggi considerati tra i più belli d’Italia”.