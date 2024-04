Dopo 25 anni l'ex scuola materna di Piano D'Orta tornerà fruibile: inaugura la sala polivalente "Chiacchia"

“Sarà inaugurata nei prossimi giorni la sala polivalente dell'ex scuola materna di Piano d'Orta di Bolognano a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria volti al risparmio energetico, da poco conclusi grazie a fondi del pnrr, per un importo complessivo di 50 mila euro” con l'ex scuola materna “che tornerà dunque pienamente fruibile”. A riferirlo è il sindaco Guido Di Bartolomeo.

I lavori hanno interessato il seminterrato dell'immobile “già destinato a sala polifunzionale per fini istituzionali e culturali e intitolata alla professoressa Anna Maria Chiacchia, venuta a mancare nel 2016. Un ricordo doveroso e meritato – sottolinea il primo cittadino - per la nota catechista e responsabile dell'ufficio pastorale della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù che tanto ha fatto per la comunità, restando impressa nella memoria di tutti”.

“Con l'inaugurazione anche di questa sala, ampia ben 300 metri quadrati tutta la struttura, finalmente, tornerà del tutto fruibile” ribadisce Di Bartolomeo ricordando che è stata in stato di abbandono per circa 25 anni “prima che questa amministrazione – conclude - provvedesse alla ristrutturazione e messa in sicurezza, destinando gli spazi disponibili allo svolgimento di diverse attività, come quelle di natura sociale gestite dall'ente per l'integrazione socio-sanitaria, Ecad 17”.