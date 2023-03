Tutto pronto per l'inaugurazione del parco riqualificato e potenziato in via dei Ciclamini a Città Sant'Angelo

Domenica 12 marzo alle 10,30 verrà inaugurato il parco recentemente riqualificato e potenziato in via dei Ciclamini, a marina di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, da noi contattato, che ha ricordato come il progetto di riqualificazione di quell'area fa parte della strategia avviata dall'amministrazione comunale di recente, che prevede sopralluoghi e incontri con i cittadini delle varie zone della città angolana, al fine di ascoltare le istanze ed intervenire in modo mirato in base alle loro richieste:

"In via dei Ciclamini abbiamo l'ennesima tappa degli interventi di riqualificazione e potenziamento degli spazi sociali. Abbiamo instalalto il manto del campetto in erba sintetica al posto del cemento, abbiamo rimesso una delimitazione con delle siepi, ed abbiamo creato anche una nuova area fitness dove si potranno svolgere attività fisiche per la terza età e per i giovani. Infine abbiamo sistemato e sostituito i giochi per bambini. L'obiettivo è proprio quello di far vivere alle comunità di quartiere questi spazi a 360 gradi per favorire il ritorno ad una socialità diffusa". I lavori, lo ricordiamo, erano iniziati a metà gennaio dopo che l'amministrazione angolana aveva incontrato proprio i residenti.