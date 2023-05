Attesa dal 2016 la palestra di via Vespucci del liceo scientifico Galilei è realtà, sarà a disposizione anche delle associazioni sportive

Era attesa dal 2016 quando il progetto è stato presentato per un investimento complessivo della Provincia di un milione 800mila euro e ora con il taglio del nastro gli studenti della sede distaccata in via Vespucci del liceo scientifico Galilei hanno finalmente la palestra.

Ad inaugurarla c'erano il presidente dell'ente Ottavio De Martinis, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, l'assessore comunale alla pubblica istruzione Gianni Santilli, i rappresentanti d'istituto e il dirigente scolastico Carlo Cappello.

Per De Martinis il taglio di quel nastro “rappresenta un momento di crescita non solo per questa scuola, ma per l’intera impiantistica scolastica del territorio”, dichiara sottolineando che oltre che a disposizione degli studenti la nuova palestra sarà anche utilizzata dalle associazioni sportive. “Siamo felicissimi anche del lavoro svolto, da quando sono diventato presidente della Provincia, unitamente al settore tecnico e al dirigente Marco Scorrano, ci siamo impegnati al massimo per portare a compimento tutte quelle opere attese da tanti anni. Dopo l’inaugurazione della nuova palazzina del Marconi questo spazio rappresenta un altro prezioso tassello e prossimamente ce ne saranno anche altri come la palestra del liceo D’Ascanio”.

“Abbiamo oltre 60 milioni da spendere nelle opere scolastiche per renderle più sicure”, sottolinea De Martinis” ringraziando anche il suo predecessore alla guida della Provincia Antonio Zaffiri, per il lavoro fatto. “Ho ereditato questa importante opera e sono soddisfatto di averla completata in tempi ristretti. Con l’avanzo di bilancio saremo pronti anche a regalare alla palestra l’attrezzatura necessaria per dare il massimo agli studenti”.

“Le opere difficili si realizzano con l’aiuto di grandi imprese, com’è accaduto per la nuova palestra del liceo scientifico Galilei – aggiunge Sospiri -. Uno spazio nuovo, enorme, attrezzato, in cui i ragazzi possano allenare fisico e mente, in un luogo d’eccellenza della nostra città”. “Abbiamo consegnato ai nostri ragazzi uno spazio straordinario, un corpo di fabbrica che ospita non solo una palestra nuova, attrezzata di tutto punto, adatta per giocare a calcio, pallavolo e basket, ma anche una sala polifunzionale adiacente. Ai ragazzi – sottolinea - il dovere di custodire e tutelare quello spazio, solido, sicuro, protetto, funzionale. Il ringraziamento alle imprese che hanno lavorato con passione per consentirci di raggiungere il traguardo”.

Soddisfazione la esprime anche il dirigente scolastico Cappello. “Finalmente i ragazzi potranno usufruire di un impianto atteso da molto tempo – dichiara -. In questi spazi i nostri studenti potranno fare sport in un ambiente sano, sicuro e idoneo con tutti i comfort. C’è stato un grande lavoro di tutte le componenti per arrivare a questo risultato finale. U ringraziamento anche alla ditta che è andata al di là delle proprie competenze – conclude -, mostrando vero interesse per la collettività”.