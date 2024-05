Il coordinatore sella Struttura sisma 2009 a Cugnoli: "La riapertura di palazzo Tinozzi un esempio concreto di ricostruzione"

“La riparazione e il ripristino di una struttura storica come palazzo Tinozzi, che diventa da oggi la sede del municipio dell’antico borgo di Cugnoli, è un esempio di come la ricostruzione fisica possa restituire alla comunità un edificio ristrutturato, valorizzandolo al contempo con una nuova funzione”.

Queste le parole con cui Mario Fiorentino, coordinatore della Struttura sisma 2009, è intervenuto al taglio del nastro dello storico palazzo tornato a vivere dopo quindici anni dal devastante e drammatico terremoto che colpì in particolare L'Aquila, ma le cui ferite si sono estese a tutto l'Abruzzo.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Non solo municipio, ma anche sede museale nei fine settimana quando gli uffici sono chiusi, il rinato palazzo Tinozzi che costituisce, ha aggiunto Fiorentino, “un progetto pilota inserito nel piano di ricostruzione pubblica, proprio come elemento attivatore per la rivitalizzazione del borgo”, ha precisato.

“Mi preme ricordare come a favore del comune di Cugnoli sono stati stanziati complessivamente per la ricostruzione pubblica 5,2 milioni. Palazzo Tinozzi insieme alla nuova scuola in via di completamento, rappresentano proprio gli interventi più importanti, per cui è stato necessario tornare più volte in Cipess per adeguare il finanziamento alle esigenze emerse in corso dell’attuazione dell’opera”, ha detto ancora congratulandosi con l'attuale sindaco Giancarlo Sciarra e l'ex sindaco oggi vicesindaco e coordinatore dell'Area omogenea 5 e dei Comuni fuori dal cratere Lanfranco Chiola. “Con il loro impegno e la loro visione, grazie anche al supporto dell’Usrc (Ufficio speciale ricostruzione Comuni del cratere) e della Struttura di missione sisma 2009 “che rappresento, donano oggi ai cittadini questa preziosa struttura, simbolo di rinascita e orgoglio per tutta la comunità”.

Tante le istituzioni presenti in occasione dell'inaugurazione del 18 maggio del nuovo municipio. Tra loro il prefetto di Pescara Flavio Ferdani, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il responsabile dell’Usrc Raffaello Fico e il coordinatore dei sindaci del cratere Gianni Anastasio.