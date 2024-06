Inaugurata la Meta Fiere dedicata all'emergenza-urgenza al porto turistico, Sospiri: "Efficienza e solidità"

Per Pescara ospitare l’evento di rilevanza internazionale quale la Fiera dedicata all’emergenza-urgenza nel soccorso è l’occasione per mettere in evidenza l’eccellenza del nostro sistema sanitario-assistenziale, ovvero gli uomini e le donne che hanno fatto della professionalità nel soccorso la ragione stessa di vita e le attrezzature all’avanguardia già presenti o in arrivo nei nostri nosocomi. Un evento prezioso per un esempio di capacità, di efficienza e di solidità. Il ringraziamento va a coloro che hanno promosso l’iniziativa e all’intero sistema sanitario della Asl di Pescara, compreso il settore del volontariato”.

A dirlo è stato il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri durante l'inaugurazione di Meta Fiere al PalaBecci del porto turistico di Pescara.

“La presidenza del consiglio della Regione Abruzzo e l’intera Regione hanno voluto patrocinare l’evento che per due giorni punterà i riflettori sulla sanità che funziona in Abruzzo – ha aggiunto il Sospiri -: una sanità che è stata sempre al centro della nostra azione di governo. Non chiudere gli ospedali dei piccoli centri di provincia per non lasciare presidi sguarniti di assistenza e garantire a tutti l’esercizio del diritto alla salute, specializzare i nostri nosocomi al fine di creare dei poli di eccellenza di rilevanza nazionale capaci di incentivare la mobilità assistenziale, investire costantemente sull’ammodernamento delle attrezzature date in dotazione ai reparti e ai dipartimenti, perché l’utilizzo di un defibrillatore dotato anche di un impianto automatico per il massaggio cardiaco, o di una lettiga elettrica può fare la differenza nella velocizzazione del soccorso nel paziente traumatizzato o in stato di shock cardiaco, ovvero nel salvare una vita”.

“Sono queste alcune delle direttrici della nostra azione legislativa. Il ringraziamento – ha concluso - va agli organizzatori dell’evento, all’intera squadra della Asl di Pescara oggi presente con i propri medici, infermieri, oss, e alle forze dell’ordine che sono un cardine imprescindibile nel soccorso sanitario”.