Inaugurato a Manoppello il nuovo parco urbano in piazza San Francesco: nuovo volto per il centro storico [FOTO]

Inaugurato nel pomeriggio di ieri 13 maggio il nuovo parco urbano in piazza San Francesco a Manoppello, nel centro storico. Presenti alla cerimonia i bambini della città oltre al sindaco Giorgio De Luca, degli assessori Giulia De Lellis e Maria Esposito e del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Oltre 1.400 metri quadrati che si estendono dall'ex chiesa di San Lorenzo si apre verso i terrazzamenti verdi che guardano piazza Cipresi. Realizzato grazie a 300 mila euro di fondi, a cui si aggiungeranno 100 mila euro ottenuti con il bando della Regione Abruzzo, prevede un’area giochi e un terrazzo verde, oltre alla riqualificata piazza San Francesco che è stata dotata di nuova pavimentazione e raccordata con Corso Santarelli, l’antica via di accesso al borgo. Il verde pubblico esistente è stato sistemato ed arricchito con nuove piantumazioni e, nel contempo è stata riqualificata anche la vegetazione presente nel tratto di terreno compreso tra l’area adibita a parco giochi e la sottostante piazza Cipressi.

Il sindaco De Luca ha spiegato che il parco ora è stato formalmente consegnato ai cittadini e alla comunità:

"Una nuova zona d’incontro e di socialità, priva di barriere architettoniche, pensata non solo per i più piccoli. Il parco urbano di piazza San Francesco sarà un luogo di tutti da frequentare e di cui avere cura. Abbiamo pensato ad una cerimonia semplice e abbiamo chiesto ai bimbi dell’oratorio San Nicola, che ringrazio per la collaborazione, di condividere le loro riflessione sulla pace, in queste lunghe, tristi e difficili settimane di conflitto in Ucraina. Con l’occasione ringraziamo la Regione che attraverso specifici bandi favorisce la riqualificazione dei borghi abruzzesi e in particolare il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, sempre vicino a Manoppello”.

Dopo i saluti istituzionali e l'intervento del progettista Francesco Iacovone, le riflessioni dei piccoli Sofia, Valerio, Gioia e Adele accompagnati dalle giovani educatrici Francesca De Rosso e Beatrice Pepe e dai bimbi dell’oratorio San Nicola che hanno partecipato al simbolico taglio del nastro e fatto volare in cielo tanti palloncini con i colori della bandiera dalla pace.

Dopo l'inaugurazione, la cerimonia si è spostata nella vicina ex chiesa di San Lorenzo dove è stata allestita la 1^ mostra interregionale di Pittori e Scultori Abruzzesi dedicata a Giovanni Antonio Santarelli, incisore e scultore nato a Manoppello nel 1758 e noto in tutta Italia. Alla presentazione hanno preso parte oltre al sindaco e agli amministratori comunali, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio con l'intervento di Eugenio Cancelli docente e architetto sul tema “Propositi progettuali e valori ereditati a difesa dei patrimoni condivisi della Majella” e Leonardo Paglialonga presidente associazione Nemesis che ha parlato di “Arte contemporanea in Abruzzo”.

In mostra le opere di: Adele Schiazza, Antonella Di Cristofaro, Antonio Fagnani, Bruno Paglialonga, Carla Trivellone, Carmina Marchesani, Danila Fulgenzio, Fabiola Passeri, Fabiola Speranza, Franco Di Nicola, Giampaolo Di Mattia, Gianfilippo Aceto, Guerino Martinelli, Leonardo Paglialonga, Luciano Primavera, Lucilla Luciani, Maria Zaccagnini, Manuele Carota, Majoieta Cake Design, Nicolino Cerritelli, Paola De Luca, Rosaria Brandimarte, Sabrina Crisante, Sergio Bacelli.