Inaugurato l'ecocentro di Spoltore: gli orari e le regole del nuovo centro di raccolta dei rifiuti

Inaugurato venerdì 20 ottobre l'ecocentro di Spoltore, in località Santa Teresa in via circolare Pip. L'attività operativa inizierà lunedì 23 ottobre aperto 6 giorni su 7 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 11.00; martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 19.00). Nel regolamento del centro di raccolta sono indicate le tipologie di rifiuto conferibili: ingombranti; sfalci e potature; rifiuti misti dell'attività di demolizione; rifiuti di carta e cartone; rifiuti plastici; ferro e metalli; pneumatici; Raee; organico; abbigliamento; imballaggi di carta, cartone, vetro e plastica; olii e grassi commestibili; batterie e accumulatori al piombo; farmaci scaduti; vernici e inchiostri. Il numero verde 800 521 506 - dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle 14:30 e dalle 15:00 alle 18:00 (festivi esclusi) - e il personale Rieco sono a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio all'utenza.

Presenti all'inaugurazione fra gli altri il dirigente dell'ufficio Ambiente Mauro Tursini, il sindaco Chiara Trulli, il vice sindaco Rino Di Girolamo, l'assessore Stefano Burrani, il direttore tecnico Rieco Angelo Di Campli. Per accedere all'ecocentro e depositare i rifiurti conferibili occorre dunque rispettare le regole indicate onde evitare il rifiuto del conferimento.