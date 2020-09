Inaugurata a Collecorvino la nuova strada d'accesso al centro storico: era parzialmente chiusa da 3 anni [FOTO]

Torna pienamente accessibile dopo oltre tre anni la strada per l'accesso al centro storico di Collecorvino. Ieri 22 settembre c'è stata l'inaugurazione dopo il completamento dei lavori, alla presenza del sindaco e presidente della provincia Zaffiri e del presidente del consiglio regionale Sospiri. La strada era stata parzialmente chiusa al traffico nel 2017 a seguito dell'ondata di maltempo del mese di gennaio a causa di una frana.

Ora il viale d'ingresso è stato completamente risanato e riqualificato, con la realizzazione anche di un belvedere - passeggiata. Zaffiri ha ricordato come all'indomani della frana il Comune si sia impegnato per ripristinare e garantire almeno un minimo di viabilità leggera, causando anche disagi ai residenti dell'area interessata, che ha ringraziato per la pazienza e collaborazione dimostrata:

E ce l’abbiamo fatta: un anno fa ci sono state assegnate le risorse della Protezione civile, 650mila euro, grazie alla sensibilità e alla concretezza del governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ai quali rivolgo il ringraziamento di tutta Collecorvino. E quelle risorse ci hanno permesso di far partire subito la progettazione, gara d’appalto e l’affidamento, andato alla ditta Edil Valle. L’intervento ha previsto il consolidamento dell’area con il ripristino della zona di frana, il rifacimento dell’intero manto di asfalto con il marciapiede e con la relativa segnaletica orizzontale e verticale, la realizzazione del muro di contenimento in cemento armato ma rivestito in mattoncini, perché anche l’estetica vuole la sua parte e infatti oggi abbiamo dotato Collecorvino di una via di accesso al Paese non solo funzionale, ma anche decorosa e degna del territorio, tutta illuminata con i nuovi impianti a Led. In più oggi abbiamo realizzato nell’area anche uno slargo-Belvedere che si affaccia sulla vallata, con una passeggiata utile e sicura.

Ora, ha aggiunto il sindaco, sarà possibile ripristinare anche il transito degli autobus del trasporto scolastico nel centro storico e la viabilità dei mezzi pesanti fornendo di nuovo un servizio fondamentale agli alunni delle scuole ed alle loro famiglie. Il cantiere complessivamente è durato otto mesi, comprensivi della sospensione dovuta al Covid19.