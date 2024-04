Nuova replica di Tiboni (Premi Flaiano) all'assessore Carota: "L'unica candidata è lei, le consiglio una lettura"

Va avanti il nuovo “scontro” tra la presidente dei Premi internazionali Flaiano Carla Tiboni e l'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota sulle soluzioni individuate per far sì che gli eventi legati al Premio si svolgessero senza problemi appresa dell'inagibilità del teatro d'Annunzio.

Questa volta a rispondere è proprio Tiboni che alle parole con cui la Carota ha commentato quelle espresse sul “salvagente” che il Flaiano si sarebbe creato da solo senza il supporto di nessuno definendole “ingenerose, la presidente dei Premi risponde: “l'assessore Carota continua a tornare sempre su polemiche e candidature, ma qui l'unica candidata alle comunali è lei”.

“Dopo il disastro del teatro d'Annunzio e tutto quanto ne è conseguito dopo oltre 50 anni di onorato servizio, il Comune non poteva che attivarsi per i Premi Flaiano, visto che c'era un contratto sottoscritto per l'edizione 2024 ed una caparra versata”, afferma.

“Quanto ai contributi che l'assessore snocciola con un po' di vanità, Le ricordo che questa amministrazione ha da sempre avuto un atteggiamento severo con i Premi Flaiano, cui negli anni ha inteso più volte ridurre il contributo, salvo poi rielevarlo in sede di consiglio comunale, senza parlare dell'azzeramento dei contributi alla Fondazione a zero euro in piena pandemia, a differenza di molte altre associazioni”, prosegue Tiboni.

Sulla questione Aurum “essendo truttura comunale, viene concessa alle associazioni che ne fanno richiesta, per eventi che coinvolgono la città e quindi l'associazione Flaiano ha richiesto l'applicazione del criterio che viene applicato per tutte le associazioni culturali”, precisa.

“Per quanto infine riguarda il monito, dal sapore un po' troppo autoritario, che il Comune non condivide che il nome di Flaiano sia usato per fomentare discussioni che non hanno fondamento, suggerirei all'assessore Carota, una rilettura veloce de 'La solitudine del satiro' scritto da Ennio Flaiano. Così, tanto per comprendere che siamo in democrazia – conclude Tiboni - e che esiste la libertà di espressione, quella che l'assessore a quanto pare non gradisce”.