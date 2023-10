Imprudente sui fondi al settore agricolo abruzzese: "Erogati oltre 5 milioni di euro al comparto"

La giunta Marsilio con fatti concreti ha dato sostegno economico al comparto agricolo. A dirlo il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente che risponde alle critiche del centrosinistrta che lo hanno accusato di immobilismo sul tema:

“Davanti ai fatti concreti che possiamo esibire (primi stanziamenti di bilancio) e che testimoniano che siamo tra le prime regioni in Italia ad essere intervenute, i rilievi dell’opposizione diventano strumentali e conseguenza della esigenza, scomposta, di dover recuperare terreno in vista delle prossime elezioni Solo nell’ultima seduta di consiglio regionale, su proposta della maggioranza di centrodestra, è stata approvata la norma attuativa dello stanziamento di risorse da dedicare ai diversi settori agricoli, per un importo pari a 5 milioni di euro per i prestiti agrari, 750 mila euro per ristorare i danni subiti dagli apicoltori e ulteriori 250 mila euro per i contributi agli agricoltori per i danni da fauna selvatica

Si tratta di un intervento normativo volto a sostenere gli agricoltori ed i vitivinicoltori in particolare che stanno vivendo un momento di grande difficoltà, tra i danni prodotti dal maltempo della scorsa primavera, la peronospora e la stretta bancaria determinata dal continuo aumento dei tassi di interesse. Siamo state tra le prime regioni in Italia ad aver stanziato risorse per aiuti concreti, seppur non risolutivi, per far fronte agli ingenti danni che hanno funestato l’intero comparto agricolo abruzzese, mettendo in ginocchio il settore vitivinicolo”.

Già da tempo, spiega Imprudente, è stata interessata la Fira che gestirà i prestiti per conto della Regione, ed è in fase di consultazione l'Abi. Per quanto riguarda gli aiuti nazionali e l’eventuale sblocco di fondi europei, il vice presidente precisa che “la Regione Abruzzo si è subito attivata per arginare i danni causati alla vitivinicoltura, proponendo al ministero dell’Agricoltura le azioni da mettere in campo mediante lo stanziamento di adeguate risorse economiche a compensazione della minore produzione: richieste di intervento sempre decise e condivise nel corso dei numerosi incontri sia istituzionali che informali, che si sono susseguiti con le aziende del comparto agricolo abruzzese”.

Imprudente poi replica sulla richiesta di un consiglio straordinario sul tema:

"Dopo 5 anni di totale immobilismo da parte della precedente maggioranza e 4 anni e mezzo di assordante silenzio sulle tematiche legate all’agricoltura da parte dei partiti d’opposizione la richiesta di un consiglio straordinario potrebbe apparire come strumentale alla luce della campagna elettorale in corso, suscitando perplessità circa la credibilità di chi la propone. Ciò nonostante, rivolgo un plauso all’iniziativa, ribadendo che la Regione Abruzzo, ed in particolare l’assessorato all’agricoltura, continuerà ad impegnarsi al massimo, sulla base delle risorse disponibili, per dare strumenti di supporto agli agricoltori in difficoltà. Per l’Abruzzo il 2023 è stato un anno davvero molto difficile. Siamo e saremo al fianco delle persone, delle comunità e delle imprese colpite per fare tutto quanto è possibile e necessario al loro sostegno”