Imprudente sulla richiesta per il riconoscimento igp dell'olio abruzzese: "La Regione al fianco dei produttori e dei frantoi"

La Regione sosterrà i produttori di olio d'oliva extravergina abruzzesi nel percorso per ottenere l'importante riconoscimento del marchio Igp. Lo ha detto l'assessore e vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente in merito all'iniziativa promossa da Cia Agricoltori-Italiani Abruzzo nella camera di Commercio Chieti-Pescara, che ha l’obiettivo di puntare sulla qualità per tornare competitivi dopo la pandemia. Durante l’incontro è stato costituito il comitato promotore, che avrà il compito di stilare il disciplinare dell’olio Igp abruzzese da presentare al Mipaa

“La Regione sarà al vostro fianco pur rappresentando un passo importante, tale proposta costituisce solo il punto di partenza, a cui dovrà seguire una forte azione orientata alla qualità e capace di vendere e promuovere l’olio Igp, che dovrà rappresentare motivo di orgoglio del nostro territorio”.

L’Abruzzo è la quinta regione in Italia per quanto riguarda la produzione di olio d’oliva che ammonta ad oltre 250mila quintali di olio, di cui quasi il 50% si concentra nella provincia di Chieti, mentre l’altra metà della produzione è ripartita nelle città di Pescara (30%), Teramo (16%) e l’Aquila (4%), grazie a circa 60mila aziende e 530 frantoi sparsi nel territorio abruzzese. Inoltre, fa sapere Imprudente, la giunta regionale sta preparando una misura specifica che punta a sostenere i frantoi parallelamente alla richiesta di Igp, per sostenere i nostri olivicoltori e le nostre filiere in un momento difficile in cui spesso non si riescono a coprire nemmeno i costi di gestione.