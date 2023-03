L'annuncio di Imprudente: "Nel primo trimestre 2023 26,5 milioni di euro di fondi per sostenere le imprese agricole"

La Regione Abruzzo è scesa in campo nel primo trimestre 2023, con 26,5 milioni di euro di fondi per sostenere il comparto agricolo. A dirlo l'assessore e vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente durante il convegno “Le ricadute della Pac (Politica Agricola Comune) 2023-27: sostenibilità e aree interne” che si è svolto ieri 10 marzo a Pescara. Si tratta di bandi su vari fronti, nell'ambito del Complemento per lo sviluppo rurale: dalla riduzione dei fitofarmaci alle tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, dalle cosiddette “cover crops”, le colture di copertura a salvaguardia dei terreni, alle strategie di sviluppo sostenibile per le realtà produttive che operano nelle aree montane.

Si tratta di misure importanti, aggiunge Imprudente, per rendere sempre più competitivo il nostro comparto agricolo che è centrale per l'economia di tutto il territorio:

“I nostri sforzi sono finalizzati a realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interne, di qualità e inclusivo, che passi proprio dalla centralità del comparto agricolo per contrastare lo spopolamento e dare, soprattutto ai giovani, opportunità concrete di fare impresa. Lo faremo attraverso il sostegno all’imprenditorialità nelle aree rurali, favorendo l'ingresso e la permanenza di nuovi imprenditori qualificati alla conduzione di aziende agricole e forestali; favoriremo processi di ammodernamento, di riconversione, di internazionalizzazione, di adeguamento delle strutture produttive. Infine la nostra azione sarà tesa anche a favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali attraverso lo sviluppo di attività connesse, come ad esempio le aziende che attuano processi di trasformazione di prodotti vegetali, di prodotti animali, le aziende che producono energia rinnovabile, le fattorie didattiche, le imprese che svolgono agricoltura sociale”.