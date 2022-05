Impianto a biogas, la denuncia di Sola (M5s): "Ambiente spa ci riprova con il project financing"

“La governance spa ci riprova: zitti zitti hanno convocato una nuova assemblea dei soci a soli 10 giorni dalla precedente, e lunedì 9 maggio ripresenteranno la stessa identica proposta”. E' quanto scrive sulla sua pagina facebook il consigliere comunale M5s Paolo Sola in merito alla proposta di project financing per la realizzazione di un impianto a biogas sul territorio. “Una vera presa in giro – tuona Sola – verso tutti i cittadini e verso i sindaci soci che invitiamo nuovamente ad ascoltarci”.

“Nei giorni scorsi – prosegue il consigliere pentastellato - vi ho raccontato come, grazie alla denuncia del Movimento cinque telle Pescara, l'assemblea dei soci di Ambiente spa avesse rispedito al mittente la proposta di project financing per la realizzazione di un impianto di produzione di biogas dal trattamento dei rifiuti organici, con la maggioranza dei sindaci soci che aveva raccolto e condiviso tutte le osservazioni segnalate nella mia lettera aperta. Un progetto da 30 milioni di euro, confezionato in una proposta irricevibile che avrebbe fatto solo gli interessi del privato, a discapito dei cittadini pescaresi (e non solo) e delle loro tasche”, aggiunge. Ora la nuova convocazione. “Se non è bastata una lettera – conclude Sola postando una foto con la capogruppo Erika Alessandrini - vorrà dire che li andremo a trovare uno ad uno. Questa mattina abbiamo iniziato il tour proprio dalla sede di Ambiente, chiedendo conto della situazione”.