Scontro a Città Sant'Angelo sull'impianto di biogas, i consiglieri Pd: "Il silenzio del sindaco Perazzetti è un fatto gravissimo"

Duro attacco dell'opposizione di centrosinistra angolano al sindaco Matteo Perazzetti e all'amministrazione comunale in merito alla questione della realizzazione dell'impianto di biogas da parte di Ambiente spa, l'opera che in queste settimane è al centro del dibattito politico anche a Pescara. I consiglieri del Pd e di Insieme per CIttà Sant'Angelo accusano il sindaco di non aver informato il consiglio e i cittadini della realizzazione dell'impianto anaerobico a Piano di Sacco come spiega il capogruppo Antonio Melchiorre, con i consiglieri che hanno avuto comunicazione solo per una nota del presidente di Ambiente Spa Massimo Papa:

“Questi atteggiamenti sono gravissimi, non tanto sul merito delle questioni tecniche, ma sul comportamento in sordina del primo cittadino. Tutti gli amministratori della Provincia di Pescara ne parlano, tranne lui. Infatti, quando Egli sedeva ai banchi dell’opposizione, insieme agli attuali assessori Travaglini e Valloreo, si erano proclamati paladini della giustizia ambientale di Piano di Sacco, feroci oppositori insieme al sindaco di Elice. Oggi, ormai silenti, invece perché non si esprimono con le stesse dichiarazioni?. Perché la stessa vice-presidente Sagazio, fortemente voluta dal sindaco Perazzetti come “vigile attenta del nostro territorio” ha ratificato in cda la linea del presidente Papa? Perché non è venuta in consiglio comunale ad informare sull’attività di Ambiente?”.

Il consigliere Mauro Patrizi ha aggiunto:

“Questi silenzi ci preoccupano e dobbiamo giustamente informare i cittadini su cosa sta accadendo e se questa eventuale installazione avrà un impatto ambientali non indifferente. Ricordo, inoltre, che anche lo stesso assessore Di Gregorio, quando era presidente della sezione locale di Italia Nostra, organizzava iniziative in loco per la salvaguardia del territorio mentre oggi anche lui non si esprime. Questo suo silenzio, pur riconoscendo in lui una personalità di alto profilo morale, può essere sinonimo di insofferenza nei confronti dei suoi colleghi di maggioranza?”.

La consigliere Catia Ciavattella annuncia di aver chiesto un incontro urgente con Ambiente Spa dopo aver acquisito la documentazione relativa al progetto, sottolineando che l'impianto sarà finanziato dalla Banca europea degli investimenti per 30 milioni di euro, un fatto gravissimo che rischia di far pesare l'opera sui contribuenti con la Tari che è già a livelli altissimi:

"Perché si procederà con un Project Financing con un privato che investirà ulteriori 30 milioni per un investimento complessivo di 60 milioni? La gestione come sarà? E soprattutto quanti comuni sono coinvolti nel progetto? Sarà tutto a discapito di Città Sant’Angelo?”

Conclude la consigliera Patrizia Longoverde, ex vice sindaco nell’amministrazione Florindi: “Chiederemo un consiglio comunale straordinario, aperto alla cittadinanza, per chiedere al sindaco il perché di questo silenzio, dei motivi di questo impianto, se sarà a gestione pubblica e soprattutto che impatto ambientale avrà. Auspichiamo, almeno in sede ufficiale, di una risposta chiara e non fumosa. Il sindaco ci ha più volte accusato di chiacchiere, in realtà quello che ha sempre chiacchierato è stato lui”.