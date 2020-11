Tre impianti sportivi di Pescara inseriti in due bandi per ottenere fondi per la riqualificazione

Tre impianti sportivi di Pescara parteciperanno a due bandi, uno statale e uno regionale, per ottenere fondi per la loro riqualificazione. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Martelli illustrando i dettagli dei lavori che verranno avviati negli impianti, ovvero quello del complesso ex Gesuiti Rocco Febo, quello dell'arrampicata in via San marco e lo stadio "Flacco" davanti all'Adriatico.

L'importo dei lavori sarà rispettivamente di 700 mila per i Gesuiti, e 150 mila euro ciascuno per San Marco e Flacco. Le schede progettuali sono già state inviate ed ora si attende solo l'esito delle domande per poter organizzare l'avvio dei lavori. L'assessore ha sottolineato come Pescara sia una città dalla chiara vocazione sportiva con l'attenzione rivolta dal Comune verso le associazioni e tutto il mondo dello sport, che vive una situazione particolarmente difficile a causa del Covid.

Al bando il Comune di Pescara ha deciso di candidare il progetto inerente la rigenerazione del complesso ex Gesuiti-Rocco Febo, situato in via del Santuario, proponendo interventi di risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria e di mitigazione del rischio idrogeologico, ma anche di riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, oltre che di miglioramento della qualità urbana, con un investimento di 700mila euro, che è il massimo ammissibile.

Fra gli interventi previsti, il risanamento degli spogliatoi de l campo di calcio, le tribune spettatori che saranno rifatte con il miglioramento dell'impianto di illuminazione, l consolidamento dei parapetti, la regimentazione delle acque meteoriche con la realizzazione di un nuovo sistema fognario capace di convogliare le acque sulla rete di via Maestri del Lavoro, infine il rifacimento

della pavimentazione e la realizzazione delle luci d’emergenza sulle vie di fuga. Interventi anche al pattinodromo e nei campi di softball e baseball.

