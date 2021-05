Sito inquinato di Piano d'Orta, il ministero conferma demolizione degli immobili Moligean

Il ministero della Transizione Ecologica conferma la demolizione degli immobili Moligean nel sito inquinato di Piano d'Orta.

A farlo sapere sono il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, e il consigliere regionale Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia.

«Chi fa politica di basso livello legga atto ministeriale, la società proceda subito a un piano di abbattimento», dicono Di Bartolomeo e Testa.

Questo quanto dicono in una nota congiunta: «Il ministero della Transizione Ecologica, con comunicazione del 19 maggio scorso indirizzata al Comune di Bolognano (oltre che alla Regione, all’Arta ed ad altri soggetti ed enti interessati dalla vicenda) conferma l’obbligo a carico della Moligean S.r.l - società proprietaria dell’area inquinata di Piano D’Orta - di procedere, senza indugio, alla presentazione di un progetto di demolizione e messa in sicurezza delle parti dei fabbricati a rischio crollo, in forza dei provvedimenti adottati dal Tar di Pescara. Con tale notifica, il Ministero certifica la legittimità (chiaramente individuata ai sensi dell’art. 54 Tuel) delle ordinanze emesse dall’amministrazione comunale di Bolognano, l’ultima lo scorso 2 marzo, nei confronti della medesima società. Chi continua inspiegabilmente a opporsi all’abbattimento degli immobili in questione - esibendo motivazioni inconsistenti, almeno rispetto alla gravità della vergognosa situazione di stallo che continua a perpetrarsi ai danni dell’ambiente e della salute dei cittadini, dando ennesima riprova di una politica di basso livello - ben farebbe a leggere con molta attenzione il succitato atto ministeriale. Da chi, invece – la Moligean - non è dato sottrarsi a quanto statuito nell’ordinanza del Tar di Pescara – ci aspettiamo che provveda celermente alla progettazione di un piano di smantellamento e di messa in sicurezza, affinché il Comune possa approvarlo prima di dare corso alle opere, anche al fine di coordinarle con le attività di bonifica poste in carico alla Edison».