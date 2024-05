Il consigliere regionale Blasioli (Pd) denuncia: "paziente in coma costretto ad andare lontano dall'Abruzzo per curarsi"

Un uomo di 54 anni, di Rosciano, in coma da giugno 2023, non può seguire il percorso riabilitativo nelle strutture abruzzesi, per via della mancanza di posti disponibili. La moglie, madre di due figli, ormai stanca di una situazione difficile da gestire, si è rivolta ad Antonio Blasioli, vice presidente del consiglio regionale, per avere maggiori delucidazioni in merito alla possibilità di evitare altri viaggi fuori regione. A raccontare questa storia è lo stesso Blasioli, che lancia un appello «affinché si possa reperire in Abruzzo una struttura in grado di garantire un processo riabilitativo adeguato che consenta alla moglie di stare vicino al marito ogni giorno e mantenere, allo stesso tempo, il proprio lavoro».

«Chiedo, inoltre, perché per il paziente non è mai stato prospettato il ricovero nel centro regionale del risveglio e di riabilitazione dal coma di Popoli, inaugurato tra l’altro nel dicembre 2022 alla presenza del ministro Schillaci. Si prevedono 12 posti letto, ma per ora ve ne sono solo sei», aggiunge Blasioli.

Le preoccupazioni della moglie del 54enne, entrato in coma per via di un arresto cardiaco quasi un anno fa, sono aumentate perché, nella giornata del 14 maggio, è arrivato l’avviso di un trasferimento al centro Santo Stefano di Pesaro. Attualmente il paziente si trova nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Pescara, dove è stato ricoverato a dicembre scorso a causa di alcune complicazioni avute nel centro di riabilitazione "Madonna del Monte", di Bolognano. Qui il 54enne è arrivato dopo aver trascorso dei mesi in una struttura di Fontanellato, a pochi chilometri da Parma.

Ora, però, secondo quanto ribadito dal consigliere regionale Blasioli, la moglie è «ormai stanca di questi continui spostamenti e chiede di poter portare il marito in una struttura abruzzese, anche per stare vicino ai propri figli».