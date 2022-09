Chiude la Ico di Alanno, il PD: "Agire subito per salvare i 35 posti di lavoro"

L'azienda Ico di Alanno che produce cartoni ondulati rischia la chiusura, con il conseguente licenziamento dei 35 dipendenti. Lo ha annunciato l'amministratore delegato dell'azienda nei giorni scorsi, spiegando che a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dei rincari energetici è diventato impossibile proseguire con la produzione. Sono state avviate le procedure di mobilità e l'unica speranza per i lavoratori è una possibile ricollocazione negli altri due stabilimenti presenti in zona, uno a San Giovanni Teatino e uno a Pianella.

Esprime preoccupazione il Pd con la responsabile lavoro Abruzzo Lisa Vadini:

“La vicenda della chiusura della Ico di Alanno è drammatica e paradigmatica. La priorità adesso, e offriamo per questo tutto il nostro impegno, è tutelare i dipendenti coinvolti. Occorre lavorare sul costo dell’energia per famiglie e imprese, in prima battuta facendo pagare le tasse sugli extraprofitti alle imprese energetiche per abbassare le bollette"