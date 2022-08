Di Iacovo (Pd) sull'omicidio lungo la strada parco: "Basta polemiche inutili sulla movida, a Pescara è emergenza sicurezza"

"Violenza inaudita e criminalità organizzata mentre si continua a balbettare di movida. La destra della “sicurezza” che governa Pescara continua ancora a dedicare tutte le sue energie alla questione orari dei locali & durata dei concerti (domani abbiamo di nuovo un consiglio comunale che ha come Unico punto all’odg l’emissione acustica dei locali) mentre Pescara é di nuovo in prima pagina nella cronaca nera nazionale per il sangue di ieri.

La nostra città non può essere ostaggio di una violenza talmente efferata da far ovviamente pensare ai modi della criminalità organizzata. Occorre una risposta immediata, anche per consegnare rapidamente alla giustizia questi assassini. Lasciamo perdere il “problema” della musica dal vivo e contrastiamo i veri problemi di sicurezza, da subito e in maniera unita, per evitare che la nostra città sia infettata da scenari alla Gomorra."