Inaugurato l'hub vaccinale Covid di Scafa: servirà 35 comuni della Val Pescara [FOTO - VIDEO]

Inaugurato l'hub vaccinale di Scafa, che coprirà tutto il territorio della Val Pescara servendo 25 comuni. Presenti al taglio del nastro il presidente della Regione Marco Marsilio, l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri, il sindaco di Scafa Maurizio Giancola, il direttore generale della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi e il direttore dell’ggenzia regionale della protezione civile Mauro Casinghini.

Marsilio ha parlato di un grande lavoro di squadra iniziato con la società proprietaria dell'ex cementificio che ha messo subito l'area a disposizione, oltre al volontariato regionale e alla protezione civile regionale che hanno messo su una macchina perfetta che darà un ulteriore e importante impulso alla vaccinazione nel territorio pescarese con l'Abruzzo che ormai ha superato 11/12 mila vaccinazioni giornaliere. La tensostruttura è dotata di illuminazione, raffreddamento, pompe di calore, pavimentazione per un'area complessiva di circa 450 metri quadrati. L'assessore Verì ha fatto sapere che anche in Abruzzo da lunedì 10 maggio si potranno prenotare per la vaccinazione le persone fra i 50 e 60 anni.

I comuni serviti dall'hub sono:

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Nocciano, Pescosansonesco, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani.