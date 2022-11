Il cordoglio del consigliere Pignoli per il dipendente comunale morto: "Con Guido D'Alleva se ne va un amico di tutti"

«Con Guido D'Alleva se ne va un amico di tutti a palazzo di città».

A sottolinearlo è il consigliere comunale di Pescara, Massimiliano Pignoli.

Che aggiunge: «La tragica e prematura scomparsa di Guido D’Alleva lascia sgomenti, attoniti e addolorati i tanti che hanno conosciuto e apprezzato in questi anni a palazzo di città. Quando ho appreso la notizia sono davvero rimasto senza parole. Guido lo avevo conosciuto in questi anni di mio impegno come consigliere comunale e amministratore cittadino. Un uomo mite, disponibile e sempre sorridente. Quando occorreva qualcosa negli uffici del settore Urbanistica del Comune, su Guido ci si poteva sempre contare. L’architetto D’Alleva si rendeva sempre disponibile. Sempre disposto ad ascoltare e a cercare di rendersi utile. Spesso partecipava alle commissioni comunali ed è in questo contesto che ne ho potuto ulteriormente apprezzare le doti prima umane e poi professionali. Con la sua scomparsa il Comune di Pescara perde un ottimo funzionario e una grande persona. Alla famiglia D’Alleva possano giungere le più sincere e sentite condoglianze».