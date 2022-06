Approvato il nuovo regolamento del gruppo volontari di protezione civile, D'Incecco: "Grande risultato"

Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in consiglio comunale, esprime soddisfazione dopo l'approvazione del nuovo regolamento del gruppo dei volontari di protezione civile del Comune di Pescara: “Un grande risultato - scrive l'esponente del Carroccio in una nota - inseguito già dall'insediamento di questa amministrazione. Il gruppo Lega ha dato il proprio contributo per predisporre un regolamento che possa rendere istituzionale un gruppo che diventa strategico nella gestione delle emergenze. Lo dobbiamo alla città, che nelle emergenze si è trovata purtroppo coinvolta in diverse circostanze”.

Il codice della protezione civile prevede, all’articolo 35, la possibilità che i comuni promuovano la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile, in cui vengano inserite tutte le professionalità che saranno poi coordinate dal sindaco in qualità di responsabile e garante.

A tale proposito, per D'Incecco "dotarsi di un gruppo di volontari strutturato alle dirette dipendenze dell’amministrazione rende istituzionale a tutti gli effetti il coordinamento di tutte le operazioni legate alle emergenze. Senza nulla togliere alle singole associazioni del territorio che tanto hanno dato e continuano ad offrire in termini di collaborazione e di massimo impegno nella gestione delle emergenze, crediamo sia fondamentale dotare l'ente di una struttura propria, formata da professionalità specifiche ed appositamente formate".

Il capogruppo comunale della Lega rivolge infine "un plauso speciale per il lavoro svolto dalla commissione politiche sociali, gestita prima dal presidente Maria Rita Carota e poi dal nuovo presidente Maria Luigia Montopolino, con la preziosa collaborazione del presidente del consiglio comunale, Marcello Antonelli". Al gruppo dei volontari di protezione civile possono aderire tutti i cittadini maggiorenni e l’iscrizione preclude la possibilità di aderire ad associazioni di uguale tenore. I volontari dovranno dare la disponibilità a intervenire con tempestività nelle situazioni emergenziali e verranno dotati di mezzi ed equipaggiamento, nonché di una specifica formazione.