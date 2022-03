Grippa (M5s): "Riaperti i termini dei bandi pnnr per gli asili nido, Comuni colgano l'occasione"

Riaperti i termini del bando Pnrr per la realizzazione degli asili nido e i servizi integrativi, comprese le sezioni primavera. I Comuni potranno fare domanda entro le 15 del 31 marzo 2022. Lo annuncia, spronando le realtà abruzzesi a proporsi, la deputata abruzzese M5s Carmela Grippa, capogruppo del partito in commissione infanzia e adolescenza. “Un'occasione da non perdere”, sottolinea, “per far crescere l’offerta degli asili nido, grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Ricordiamo che sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia. È stato anche realizzato il servizio telefonico dedicato, il servizio mail, faq e chiarimenti, oltre che format specifici per guidare i Comuni nelle fasi della candidatura con possibilità di contattare l'unità Pnrr Istruzione al numero 06-58493985 o scrivere a pnrr@istruzione.it”. “I ministeri interessati hanno inoltre previsto interventi a sostegno dei Comuni per assicurare la più ampia partecipazione e sostenere dal punto di vista tecnico i territori in tutte le fasi della candidatura. Nello specifico, saranno organizzati incontri territoriali con il coinvolgimento delle prefetture e la partecipazione del ministero dell’istruzione e della task force edilizia scolastica dell’agenzia per la eoesione territoriale. La stessa task force – conclude la pentastellata - offrirà supporto tecnico a Comuni con una copertura di servizi dedicati alla fascia 0-2 anni molto al di sotto dell’obiettivo europeo del 33%. I servizi per l’infanzia sono una priorità per il nostro sistema, per il contrasto alla povertà educativa e la costruzione di una società di pari opportunità”.